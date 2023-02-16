Украинские биатлонисты выиграли историческую медаль на чемпионате Европы

Впервые в истории наша команда выиграла награду в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы

В четверг, 16 февраля, сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую награду в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы по биатлону. Накануне легенда биатлона Мартен Фуркад поддержал возвращение россиян в международный спорт.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Это первая медаль Украины в смешанной эстафете в истории юниорских чемпионатов Европы.

"Бронзу" нашей команде в латвийской Мадоне принесли Степан Кинаш, Виталий Мандзин, Александра Меркушина и Дарья Чалик. Наша четверка продемонстрировала отличную стрельбу и пропустила вперед себя только команды Италии и Германии.

"Поздравляем с этим историческим достижением нашу юниорскую команду и тренерский штаб сборной Украины!" — гласит сообщение НОК.

Чемпионат Европы среди юниоров. Мадона, Латвия. Смешанная эстафета

Италия – 1.20:34,0 (0+9) Германия – 10,3 (0+11) Украина – 36,8 (0+8)

Напомним, в Германии сейчас проходит чемпионат мира по биатлону, где наши биатлонисты пока без медалей.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону завоевала "серебро" в эстафете на этапе юниорского Кубка IBU в Эстонии.