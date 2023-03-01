Украинская биатлонистка заговорила словами Кремля: ранее она поддержала лукашенко

Елена Зубрилова боится говорить о войне

Легендарная украинская биатлонистка, чемпионка мира Елена Зубрилова продвигает российский тезис, что спорт вне политики. Ранее россиян поддержал француз Мартен Фуркад.

Долгие годы Зубрилова живет и работает в беларуси. Она до сих пор не понимает почему белорусских биатлонистов отстранили от международных соревнований.

"В последнее время спорт стал политическим. Многие представители других стран спорт политизировали. Спорт должен быть вне политики.

Это догма. Потому что спортсмен, выходя на дистанцию, соперничает с собой, с дистанцией и атлетами других стран.

Да, мне очень больно от ситуации в мире. Мои родные находятся в Украине. Надеемся, что все там в ближайшее время закончится, мы будем жить в мире, будем общаться и дружить", – цитирует Зубрилову "Прессбол".

Интересно, что Елена Зубрилова ранее открыто поддержала политику александра лукашенко и подписала провластное письмо в его поддержку. Также она не осудила вторжение россии в Украину.

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Кстати, Дмитрий Пидручный на войне потерял товарища. Наш биатлонист просит просвоить его другу звание Герой Украины.