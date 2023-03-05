Справедливость восторжествовала: у россии отобрали медали Олимпиады в Сочи (видео)

Торжественная церемония состоялась в Чехии

В субботу, 4 марта, чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации россиянок. К слову, чешский город Нове Место принимает седьмой этап Кубка мира по биатлону 2022/23, а потому церемонию вручения наград спустя 9 лет ОИ посетили тысячи болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлониста в Twitter. Таким образом, после дисквалификации россиянок "бронза" Олимпийских игр-2014 досталась команде Чехии, которая заняла 4-е место в Сочи.

Ева Пускарчикова, Габриэла Соукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова получили свои награды спустя 9 лет после гонки.

"Эти девушки принадлежат к поколению, благодаря которому вся Чехия теперь смотрит биатлон. Девять лет назад на Олимпийских играх в Сочи наша сборная по биатлону завоевала в общей сложности шесть медалей.

Последнюю получили только через девять лет из-за российского допинга. Команда в составе Евы Пускарчиковой, Габриэлы Соукаловой, Йитки Ландовой и Вероники Витковой получила медали на глазах у 27 000 зрителей на гонках Кубка мира на арене Высочина. Справедливость восторжествовала", – сообщил Национальный олимпийский комитет Чехии.

Напомним, на домашней Олимпиаде-2014 россиянки заняли 2-е место. 27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову за допинговые нарушения и лишил сборную рф серебряной награды. 1 декабря 2017 года также была дисквалифицирована Ольга Зайцева. 24 сентября 2020 года Вилухина и Романова были оправданы по решению CAS, но Зайцева оспорить свою дисквалификацию не сумела, поэтому у россиянок все-таки отобрали "серебро". К слову, "золото" в этой дисциплине завоевали украинки.

Ранее сообщалось, что на юниорском чемпионате мира по биатлону в Щучинске (Казахстан) вторую бронзу завоевала Александра Меркушина.

Напомним, юниорская сборная Украины выиграла "бронзу" на ЧМ-2023 по биатлону в смешанной эстафете.