Кубок мира по биатлону: результаты и расписание седьмого этапа
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Зрители посмотрят четыре классические гонки и две эстафеты
Чешский город Нове Место принимает седьмой этап Кубка мира по биатлону. Болельщики увидят шесть гонок, которые пройдут со 2 по 5 марта.
Ранее мы вспоминали о первой олимпийской медали независимой Украины. Ее завоевала биатлонистка Валентина Цербе на Играх-1994.
Расписание и результаты седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Четверг, 2 марта
17:20. Спринт (м)
Пятница, 3 марта
17:20. Спринт (ж)
Суббота, 4 марта
14:45. Гонка преследования (ч)
16:45. Гонка преследования (ж)
Воскресенье, 5 марта
12:30. Смешанная эстафета
16:15. Одиночная смешанная эстафета
В прямом эфире все гонки доступны в Украине на сайте "Суспільне Спорт"
Кубок мира по биатлону
- Результаты первого этапа КМ по биатлону
- Результаты второго этапа КМ по биатлону
- Результаты третьего этапа КМ по биатлону
- Результаты четвертого этапа КМ по биатлону
- Результаты пятого этапа КМ по биатлону
- Результаты шестого этапа КМ по биатлону
Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.