Кубок мира по биатлону: результаты и расписание седьмого этапа

Зрители посмотрят четыре классические гонки и две эстафеты

Чешский город Нове Место принимает седьмой этап Кубка мира по биатлону. Болельщики увидят шесть гонок, которые пройдут со 2 по 5 марта.

Ранее мы вспоминали о первой олимпийской медали независимой Украины. Ее завоевала биатлонистка Валентина Цербе на Играх-1994.

Расписание и результаты седьмого этапа Кубка мира по биатлону

Четверг, 2 марта

17:20. Спринт (м)

Пятница, 3 марта

17:20. Спринт (ж)

Суббота, 4 марта

14:45. Гонка преследования (ч)

16:45. Гонка преследования (ж)

Воскресенье, 5 марта

12:30. Смешанная эстафета

16:15. Одиночная смешанная эстафета

В прямом эфире все гонки доступны в Украине на сайте "Суспільне Спорт"

Кубок мира по биатлону

Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.