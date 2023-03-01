Кубок світу з біатлону: результати та розклад сьомого етапу
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Глядачі подивляться чотири класичні гонки та дві естафети
Чеське місто Нове Мєсто приймає сьомий етап Кубка світу з біатлону. Уболівальники побачать шість гонок, що відбудуться з 2 по 5 березня.
Раніше ми згадували про першу олімпійську медаль незалежної України. Її виборола біатлоністка Валентина Цербе на Іграх-1994.
Розклад та результати сьомого етапу Кубка світу з біатлону
Четвер, 2 березня
17:20. Спринт (м)
П’ятниця, 3 березня
17:20. Спринт (ж)
Субота, 4 березня
14:45. Гонка переслідування (ч)
16:45. Гонка переслідування (ж)
Неділя, 5 березня
12:30. Змішана естафета
16:15. Одиночна змішана естафета
У прямому ефірі всі перегони доступні в Україні на сайті "Суспільне Спорт"
Кубок світу з біатлону
- Результати першого етапу КМ з біатлону
- Результати другого етапу КМ з біатлону
- Результати третього етапу КМ з біатлону
- Результати четвертого етапу КМ з біатлону
- Результати п’ятого етапу КМ з біатлону
- Результати шостого етапу КМ з біатлону
Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну.