Кубок світу з біатлону: результати та розклад сьомого етапу

Глядачі подивляться чотири класичні гонки та дві естафети

Чеське місто Нове Мєсто приймає сьомий етап Кубка світу з біатлону. Уболівальники побачать шість гонок, що відбудуться з 2 по 5 березня.

Раніше ми згадували про першу олімпійську медаль незалежної України. Її виборола біатлоністка Валентина Цербе на Іграх-1994.

Розклад та результати сьомого етапу Кубка світу з біатлону

Четвер, 2 березня

17:20. Спринт (м)

П’ятниця, 3 березня

17:20. Спринт (ж)

Субота, 4 березня

14:45. Гонка переслідування (ч)

16:45. Гонка переслідування (ж)

Неділя, 5 березня

12:30. Змішана естафета

16:15. Одиночна змішана естафета

У прямому ефірі всі перегони доступні в Україні на сайті "Суспільне Спорт"

Кубок світу з біатлону

Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну.