Кубок світу з біатлону: розклад та результати п’ятого етапу

КМ з біатлону дістався Німеччини

У середу, 11 січня, у німецькому Рупольдингу стартує п’ятий етап Кубка світу з біатлону сезону 2022/23. Перед цим біатлоністи боролися за медалі у словенській Поклюці.

У прямому ефірі всі перегони будуть доступні в Україні на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). У рамках 5-го етапу КМ чоловіки та жінки пробіжать по три гонки: "індивідуалки", естафети та мас-старти.

Розклад та результати п’ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу

11 січня, середа

15:10 (час київський). Індивідуальні перегони, 20 км, чоловіки

12 січня, четвер

15:10. Індивідуальні перегони, 15 км, жінки

13 січня, п’ятниця

15:25. Естафета, 4 x 7.5 км, чоловіки

14 січня, субота

15:25. Естафета 4 x 6 км, жінки

15 січня, неділя

13:30. Мас-старт, 15 км, чоловіки

15:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки

Раніше повідомлялося, що російські окупанти знищили зброю української біатлоністки. Нагадаємо, у росії істерять через успіхи норвежців у Кубку світу.