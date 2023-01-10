Кубок світу з біатлону: розклад та результати п’ятого етапу
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КМ з біатлону дістався Німеччини
У середу, 11 січня, у німецькому Рупольдингу стартує п’ятий етап Кубка світу з біатлону сезону 2022/23. Перед цим біатлоністи боролися за медалі у словенській Поклюці.
У прямому ефірі всі перегони будуть доступні в Україні на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). У рамках 5-го етапу КМ чоловіки та жінки пробіжать по три гонки: "індивідуалки", естафети та мас-старти.
Розклад та результати п’ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу
11 січня, середа
15:10 (час київський). Індивідуальні перегони, 20 км, чоловіки
12 січня, четвер
15:10. Індивідуальні перегони, 15 км, жінки
13 січня, п’ятниця
15:25. Естафета, 4 x 7.5 км, чоловіки
14 січня, субота
15:25. Естафета 4 x 6 км, жінки
15 січня, неділя
13:30. Мас-старт, 15 км, чоловіки
15:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки
Раніше повідомлялося, що російські окупанти знищили зброю української біатлоністки. Нагадаємо, у росії істерять через успіхи норвежців у Кубку світу.