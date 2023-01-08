"Стероїдні": у росії звинуватили Норвегію у руйнуванні олімпійського руху
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У рф люблять кидатися безпідставними звинуваченнями
Норвезькі біатлоністи, які блискуче виступають на етапах Кубка світу з біатлону сезону 2022/23, перемагають нібито завдяки вживанню гормонів у необмежених кількостях під приводом хвороб.
Про це заявив дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв, передає sport24.ru. Росіянину не сподобалося, що норвежці три гонки поспіль зайняли весь подіум у Кубку світу. Через перемоги Норвегії в біатлоні та лижних перегонах Васильєв вважає, що ця нація досягає успіху в спорті завдяки "терапевтичним виняткам".
"Незабаром біатлон стане як лижні перегони. Поки WADA не змінить політику так званих "терапевтичних винятків", спорт буде ділитися на види спорту країнами. Лижі та біатлон – Норвегія. Легка атлетика – Америка.
Вони самі руйнують олімпійський рух тим рішенням, що запровадили горезвісні винятки. Я вигадав їм термін "стероїдні норвежці". А які вони? Інакше їх не назвати.
Вживають гормони в необмежених кількостях під приводом хвороб. Як можуть "хворі" люди обігравати здорових? Сам факт абсурдний!" — сказав Васильєв.
Раніше шведський біатлоніст заявив, що росіянам не місце у біатлоні. Нагадаємо, окупанти знищили усі медалі української біатлоністки.