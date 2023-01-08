"Стероидные": в россии обвинили Норвегию в разрушении олимпийского движения

В рф любят бросаться беспочвенными обвинениями

Норвежские биатлонисты, которые блестяще выступают на этапах Кубка мира по биатлону сезона 2022/23, побеждают якобы благодаря употреблению гормонов в неограниченных количествах под предлогом болезней.

Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, передает sport24.ru. Россиянину не понравилось, что норвежцы три гонки подряд заняли весь подиум в Кубке мира. Из-за побед Норвегии в биатлоне и лыжных гонках Васильев считает, что эта нация добивается успеха в спорте благодаря "терапевтическим исключениям".

"Скоро биатлон станет как лыжные гонки. Пока WADA не изменит политику так называемых "терапевтических исключений", спорт будет делиться на виды спорта по странам. Лыжи и биатлон – Норвегия. Легкая атлетика – Америка.

Они сами разрушают олимпийское движение тем решением, что ввели пресловутые исключения. Я придумал им термин "стероидные норвежцы". А какие они? По-другому их не назвать.

Употребляют гормоны в неограниченных количествах под предлогом болезней. Как могут "больные" люди обыгрывать здоровых? Сам факт абсурдный!" – сказал Васильев.

Ранее шведский биатлонист заявил, что россиянам не место в биатлоне. Напомним, оккупанты уничтожили все медали украинской биатлонистки.