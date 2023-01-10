Кубок мира по биатлону: расписание и результаты пятого этапа
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КМ по биатлону добрался до Германии
В среду, 11 января, в немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23. Перед этим биатлонисты сражались за медали в словенской Поклюке.
В прямом эфире все гонки будут доступны в Украине на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черкассы" и т.д.). В рамках 5-го этапа КМ мужчины и женщины пробегут по три гонки: "индивидуалки", эстафеты и масс-старты.
Расписание и результаты пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
11 января, среда
15:10 (время киевское). Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
12 января, четверг
15:10. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
13 января, пятница
15:25. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины
14 января, суббота
15:25. Эстафета 4 x 6 км, женщины
15 января, воскресенье
13:30. Масс-старт, 15 км, мужчины
15:45. Масс-старт, 12.5 км, женщины
Ранее сообщалось, что российские оккупанты уничтожили оружие украинской биатлонистки. Напомним, в россии истерят из-за успехов норвежцев в Кубке мира.