Кубок мира по биатлону: расписание и результаты пятого этапа

КМ по биатлону добрался до Германии

В среду, 11 января, в немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23. Перед этим биатлонисты сражались за медали в словенской Поклюке.

В прямом эфире все гонки будут доступны в Украине на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черкассы" и т.д.). В рамках 5-го этапа КМ мужчины и женщины пробегут по три гонки: "индивидуалки", эстафеты и масс-старты.

Расписание и результаты пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

11 января, среда

15:10 (время киевское). Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

12 января, четверг

15:10. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

13 января, пятница

15:25. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

14 января, суббота

15:25. Эстафета 4 x 6 км, женщины

15 января, воскресенье

13:30. Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45. Масс-старт, 12.5 км, женщины

Ранее сообщалось, что российские оккупанты уничтожили оружие украинской биатлонистки. Напомним, в россии истерят из-за успехов норвежцев в Кубке мира.