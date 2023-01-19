Кубок світу з біатлону: розклад та результати шостого етапу

Глядачі побачать чотири класичні перегони та дві естафети

Італійська Антхольц-Антерсельва приймає шостий етап Кубка світу з біатлону. Шість перегонів відбудуться з 19 по 22 січня. Уболівальники побачать спринти, гонки переслідування та естафети. Це буде останній етап перед чемпіонатом світу.

Раніше українські біатлоністи виграли бронзову медаль на Універсіаді-2023.

Розклад та результати

Четвер, 19 січня

15:30. Спринт (ж)

П’ятниця, 20 січня

15:30. Спринт (м)

Субота, 21 січня

14.00. Гонка переслідування (ж)

16:00. Гонка переслідування (ч)

Неділя, 22 січня

12:45. Естафета (ж)

15:30. Естафета (год)

У прямому ефірі всі перегони доступні в Україні на сайті "Супільне Спорт"

Кубок світу з біатлону

Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну.