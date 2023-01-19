Кубок світу з біатлону: розклад та результати шостого етапу
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Глядачі побачать чотири класичні перегони та дві естафети
Італійська Антхольц-Антерсельва приймає шостий етап Кубка світу з біатлону. Шість перегонів відбудуться з 19 по 22 січня. Уболівальники побачать спринти, гонки переслідування та естафети. Це буде останній етап перед чемпіонатом світу.
Раніше українські біатлоністи виграли бронзову медаль на Універсіаді-2023.
Розклад та результати
Четвер, 19 січня
15:30. Спринт (ж)
П’ятниця, 20 січня
15:30. Спринт (м)
Субота, 21 січня
14.00. Гонка переслідування (ж)
16:00. Гонка переслідування (ч)
Неділя, 22 січня
12:45. Естафета (ж)
15:30. Естафета (год)
У прямому ефірі всі перегони доступні в Україні на сайті "Супільне Спорт"
Кубок світу з біатлону
- Результати першого етапу КМ з біатлону
- Результати другого етапу КМ з біатлону
- Результати третього етапу КМ з біатлону
- Результати четвертого етапу КМ з біатлону
- Результати п’ятого етапу КМ з біатлону
Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну.