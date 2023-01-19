Кубок мира по биатлону: расписание и результаты шестого этапа
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Зрители увидят четыре классические гонки и две эстафеты
Итальянская Антхольц-Антерсельва принимает шестой этап Кубка мира по биатлону. Шесть гонок пройдут с 19 по 22 января. Болельщики увидят спринты, гонки преследования и эстафеты. Это будет последний этап перед чемпионатом мира.
Ранее украинские биатлонисты выиграли бронзовую медаль на Универсиаде-2023.
Расписание и результаты
Четверг, 19 января
15:30. Спринт (ж)
Пятница, 20 января
15:30. Спринт (м)
Суббота, 21 января
14:00. Гонка преследования (ж)
16:00. Гонка преследования (ч)
Воскресенье, 22 января
12:45. Эстафета (ж)
15:30. Эстафета (ч)
В прямом эфире все гонки доступны в Украине на сайте "Суспильне Спорт"
Кубок мира по биатлону
- Результаты первого этапа КМ по биатлону
- Результаты второго этапа КМ по биатлону
- Результаты третьего этапа КМ по биатлону
- Результаты четвертого этапа КМ по биатлону
- Результаты пятого этапа КМ по биатлону
Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.