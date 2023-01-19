Кубок мира по биатлону: расписание и результаты шестого этапа

Зрители увидят четыре классические гонки и две эстафеты

Итальянская Антхольц-Антерсельва принимает шестой этап Кубка мира по биатлону. Шесть гонок пройдут с 19 по 22 января. Болельщики увидят спринты, гонки преследования и эстафеты. Это будет последний этап перед чемпионатом мира.

Ранее украинские биатлонисты выиграли бронзовую медаль на Универсиаде-2023.

Расписание и результаты

Четверг, 19 января

15:30. Спринт (ж)

Пятница, 20 января

15:30. Спринт (м)

Суббота, 21 января

14:00. Гонка преследования (ж)

16:00. Гонка преследования (ч)

Воскресенье, 22 января

12:45. Эстафета (ж)

15:30. Эстафета (ч)

В прямом эфире все гонки доступны в Украине на сайте "Суспильне Спорт"

Кубок мира по биатлону

Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.