Наша команда завоевала "бронзу" в смешанной эстафете

Впервые с 2019 года юниорская сборная Украины выиграла медаль на чемпионате мира по биатлону. Ранее украинская биатлонистка заговорила словами Кремля.

В субботу, 4 марта, в Щучинске (Казахстан) мировое первенство стартовало смешанной эстафетой. Наша команда в составе Елены Миськой, Александры Меркушиной, Богдана Борковского и Михаила Хмиля финишировала на третьей позиции, заработав три круга штрафа.

Чемпионом мира стала сборная Норвегии, серебряные медали выиграли биатлонисты из Германии.

Чемпионат мира. Смешанная естафета

Норвегия – 1:11.51,1 (3+17)

Германия – +35,5 (5+16)

Украина – +1.30,6 (3+16)

Ранее мы вспоминали о первой олимпийской медали независимой Украины. Ее завоевала биатлонистка Валентина Цербе на Играх-1994.

"Телеграф" сообщал, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Кстати, Дмитрий Пидручный на войне потерял товарища. Наш биатлонист просит просвоить его другу звание Герой Украины.