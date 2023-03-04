Гучний успіх! Українські біатлоністи виграли медаль чемпіонату світу

Наша команда виборола "бронзу" у змішаній естафеті

Вперше з 2019 року юніорська збірна України виграла медаль на чемпіонаті світу з біатлону. Раніше українська біатлоністка заговорила словами Кремля.

У суботу, 4 березня, у Щучинську (Казахстан) світова першість стартувала змішаною естафетою. Наша команда у складі Олени Міської, Олександри Меркушиної, Богдана Борковського та Михайла Хміля фінішувала на третій позиції, заробивши три кола штрафу.

Чемпіоном світу стала збірна Норвегії, срібні медалі виграли біатлоністи з Німеччини.

Чемпіонат світу. Змішана естафета

Норвегія – 1:11.51,1 (3+17)

Німеччина – +35,5 (5+16)

Україна – +1.30,6 (3+16)

Раніше ми згадували про першу олімпійську медаль незалежної України. Її виборола біатлоністка Валентина Цербе на Іграх-1994.

"Телеграф" повідомляв, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. До речі, Дмитро Підручний на війні втратив товариша. Наш біатлоніст просить дати його другові звання Герой України.