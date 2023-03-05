Великий успіх! Українка здобула медаль на чемпіонаті світу з біатлону

Наша біатлоністка виграла другу медаль на турнірі

У неділю, 5 березня, другу медаль юніорського чемпіонату світу з біатлону у Щучинську (Казахстан) принесла Україні Олександра Меркушина. Напередодні Меркушина разом із партнерами зі збірної виграла "бронзу" у змішаній естафеті.

Олександра виборола "бронзу" в індивідуальній гонці. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

18-річна спортсменка із Закарпаття стала третьою в індивідуальній гонці серед дівчат на 10 км. Здійснивши по одному промаху на перших трьох вогневих рубежах, українка чисто відстрілялася на четвертому і видала блискавичне заключне коло, що дозволило їй утриматися в трійці призерів, попри ранній стартовий номер. Випередити Олександру змогли лише дві учасниці: німкеня Юлія Кінк та швейцарка Алесіа Лаагер.

Чемпіонат світу серед юніорів. Щучинськ, Казахстан. Індивідуальні перегони. Дівчата

1. Юлія Кінк (Німеччина) – 32.23,8 (1+0+0+1)

2. Алесіа Лаагер (Швейцарія) – 59,8 (1+0+0+0)

3. Олександра Меркушина (Україна) – 1.10,2 (1+1+1+0)

7. Олена Городна (Україна) – 1.33,5 (0+1+0+0)

46. Ксенія Приходько (Україна) – 6,40,7 (2+1+2+1)

54. Марія Голоборода (Україна) – 7.49,9 (1+3+0+1)

Раніше повідомлялося, що збірна України з біатлону здобула бронзову нагороду у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону виборола "срібло" в естафеті на етапі юніорського Кубка IBU в естонській Хааньї.