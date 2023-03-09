33 медали! Украинские параатлеты мощно выступили на Кубке мира

Украинцы блестяще выступили в США

Двумя бронзовыми наградами завершили украинские паралимпийцы соревнования на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который с 1 по 8 марта проходил в городе Мидуэй (штат Юта, США). Накануне российскую медаль Сочи-2014 передали чешским биатлонисткам.

Об этом сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook. Желто-синие на турнире выиграли 33 медали: 12 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых.

В шестой заключительный день соревнований, 8 марта, в лыжной гонке – масс старт (20 км) бронзовым призерами стали: Павел Баль (класс сидячие) и Людмила Ляшенко (класс стоячие). Кроме того, по завершению соревнований вручались кубки (за первое место) и медали лучшим в сезоне 2022-2023 спортсменам. От Украины кубок в биатлоне завоевали Тарас Радь, Богдана Конашук и Анатолий Ковалевский (гид — Александр Мукшин).

"Поздравляем команду с мощным выступлением! Слава Украине!" — отметили в комитете.

Ранее сообщалось о победе на этапе Кубка мира украинского фристайлиста Дмитрия Котовского.

Напомним, российский лыжник оконфузился на финише.