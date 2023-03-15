Лучшие в мире! Украинские парадзюдоисты выиграли турнир в Египте

Украинцы выиграли общекомандный медальный зачет

Национальная паралимпийская сборная команда по дзюдо выиграла престижные соревнования в Египте. Накануне украинские параатлеты мощно выступили на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону.

Об этом сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook. Наша команда завоевала семь наград, выиграв медальный зачет соревнований.

Национальная паралимпийская сборная по дзюдо триумфально выступила на Кубке мира по дзюдо среди лиц с нарушениями зрения BSA Judo Grand Prix Alexandria, который проходил 9 по 15 марта 2023 года в городе Борг-Эль-Араб (Египет) и был квалификационным на Паралимпийские игры-2024. Украинские парадзюдоисты завоевали 7 наград: 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, и заняли первое место в медальном зачете.

Медальный зачет Кубка мира по парадзюдо в Египте

В соревнованиях приняли участие 161 спортсмен из 33 стран, в том числе 11 атлетов из Украины.

Напомним, паралимпийская сборная Украины по легкой атлетике завоевала 24 медали на соревнованиях в Дубае (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по грэпплингу выиграла медальный зачет Евро.