Украинские сестры-борчихи произвели фурор на Евро-2023

Спортсменки удачно выступили на молодежном чемпионате Европы

Украинские спортсменки выиграли три награды на молодежном чемпионате Европы-2023, который проходит в Бухаресте. На днях национальная мужская команда заняла второе общекомандное место на Евро-2023 U-23, завоевав 5 медалей.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины на своей странице в Facebook. Примечательно, что две награды завоевали сестры Соломия и Мария Винник.

Соломия триумфовала в весовой категории до 59 кг, деклассировав в финале представительницу Франции, а Мария завоевала "бронзу" в весовой категории до 55 кг, одолев в малом финале итальянку. Еще одно "золото" принесла Украине Анастасия Альпеева (до 76 кг).

"Поздравляем спортсменок и тренерский штаб! Спасибо Вооруженным силам Украины, которые защищают нашу землю от российских захватчиков! Верим в Победу! И прославляем Украину!" — говорится в сообщении от Федерации.

Напомним, украинские акробаты выиграли две медали на этапе Кубка мира в Португалии.

Накануне украинские парадзюдоисты выиграли медальный зачет на международном турнире в Египте.