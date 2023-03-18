Лучшие в Европе! Украинские борчихи выиграли командный зачет на Евро

Наша команда выиграла общекомандный зачет на континентальном первенстве

Женская сборная Украины по борьбе успешно выступила на молодежном чемпионате Европы-2023, который проходил в Бухаресте (Румыния). В первый соревновательный день наши спортсменки выиграли три медали, а во второй — еще четыре!

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. На счету нашей команды семь медалей, три из которых — золотые.

Во второй соревновательный день на высшую ступень пьедестала поднялась Ирина Бондарь, которая выступает в весовой категории до 62 кг. Кроме того, Ирина Заблоцкая (до 72 кг), Лилия Маланчук (до 53 кг) и Александра Хоменец (до 57 кг) завоевали серебряные награды.

"Наши поздравления чемпионкам, медалисткам и всему тренерскому штабу сборной Украины. Спасибо, что в эти сверхсложные для нашего государства времена крепко держите свой фронт и приумножаете спортивную славу Украины!" — гласит сообщение НОК.

Командный рейтинг на Евро-2023 по борьбе U-23

Напомним, на днях национальная мужская команда Украины по греко-римской борьбе заняла второе общекомандное место на Евро-2023 U-23 в Румынии, завоевав 5 медалей.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по грэпплингу выиграла континентальное первенство.