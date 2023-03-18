Найкращі в Європі! Українські борчині виграли командний залік на Євро

Наша команда виграла загальнокомандний залік на континентальній першості

Жіноча збірна України з боротьби успішно виступила на молодіжному чемпіонаті Європи-2023, який проходив у Бухаресті (Румунія). У перший змагальний день наші спортсменки виграли три медалі, а у другий — ще чотири!

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. На рахунку нашої команди сім медалей, три з яких золоті.

У другий змагальний день на найвищий ступінь п’єдесталу піднялася Ірина Бондар, яка виступає у ваговій категорії до 62 кг. Крім того, Ірина Заблоцька (до 72 кг), Лілія Маланчук (до 53 кг) та Олександра Хоменець (до 57 кг) вибороли срібні нагороди.

"Наші вітання чемпіонкам, медалісткам та всьому тренерському штабу збірної України. Дякую, що в ці надскладні для нашої держави часи ви міцно тримаєте свій фронт і примножуєте спортивну славу України!" — йдеться у повідомленні НОК.

Командний рейтинг на Євро-2023 з боротьби U-23

Нагадаємо, днями національна чоловіча команда України з греко-римської боротьби посіла друге загальнокомандне місце на Євро-2023 U-23 у Румунії, виборовши 5 медалей.

Раніше повідомлялося, що збірна України з греплінгу виграла континентальну першість.