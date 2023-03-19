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Украинские синхронистки вызвали фурор на Кубке мира (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Украинские синхронистки Новость обновлена 19 марта 2023, 11:23
Украинские синхронистки. Фото facebook.com/ukrsynchro

Спортсменки завоевали "золото" на этапе Кубка мира

Золотую точку в своих выступлениях на первом этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Маркеме (Канада) поставила сборная Украины. Накануне украинки выиграли медаль в соревнованиях дуэтов.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по синхронному плаванию Facebook. "Желто-синие" заняли первое место в групповой акробатике.

На первую строчку пьедестала в акробатической группе, которая завершала программу соревнований в Канаде, сошли Марина и Владислава Алексеевы, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Невероятное выступление с новой композицией и по новой системе оценивания принесло украинкам 244.4958 балла. Раньше этот вид программы назывался хайлайт и наши девушки – действующие чемпионки мира и Европы в нем.

Кубок мира по артистическому плаванию. Маркем, Канада. Акробатическая программа

  1. Украина – 244,4958
  2. Япония – 223,6875
  3. США – 204,9959

Ранее сообщалось, что Марта Федина выиграла "золото" в Маркеме в техническом соло. К слову, украинка признавалась лучшей синхронисткой года в Европе.

Теги:
#Синхронное плавание #Артистическое плавание