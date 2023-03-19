Украинские синхронистки вызвали фурор на Кубке мира (видео)

Спортсменки завоевали "золото" на этапе Кубка мира

Золотую точку в своих выступлениях на первом этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Маркеме (Канада) поставила сборная Украины. Накануне украинки выиграли медаль в соревнованиях дуэтов.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по синхронному плаванию Facebook. "Желто-синие" заняли первое место в групповой акробатике.

На первую строчку пьедестала в акробатической группе, которая завершала программу соревнований в Канаде, сошли Марина и Владислава Алексеевы, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Невероятное выступление с новой композицией и по новой системе оценивания принесло украинкам 244.4958 балла. Раньше этот вид программы назывался хайлайт и наши девушки – действующие чемпионки мира и Европы в нем.

Кубок мира по артистическому плаванию. Маркем, Канада. Акробатическая программа

Украина – 244,4958 Япония – 223,6875 США – 204,9959

Ранее сообщалось, что Марта Федина выиграла "золото" в Маркеме в техническом соло. К слову, украинка признавалась лучшей синхронисткой года в Европе.