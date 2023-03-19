Юная украинка выиграла первую медаль на взрослом уровне в сноубординге (видео)

Спортсменка до этого не выигрывала награды на высоком уровне

Украинская сноубордистка Надежда Гапатин выиграла "серебро" в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы в Рачинесе (Италия). В январе двойной победой для Украины завершились соревнования в параллельном гигантском слаломе на Кубке Европы по сноубордингу в Австрии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта Украины в Facebook. До этого 19-летняя сноубордистка не подымалась на пьедестал почета на взрослом уровне. Самым большим ее достижением было третье место на Универсиаде в Лейк-Плэсиде (США).

В финальном заезде Надежда уступила 0.33 секунды представительнице Австрии Пии Шеффманн. Таким образом, украинка завоевала "серебро".

"Поздравляем Надежду с дебютной в спортивной карьере медалью в рамках Кубка Европы. Желаем в будущем все лучших результатов!" — поздравили Надежду в Федерации.

Среди украинских мужчин лучшим стал Василий Кашелюк – 6 позиция. Квалификацию к финальным выступлениям преодолели также Михаил Харук – 12 место и Андрей Кабалюк – 15 место.

Ранее сообщалось, что сборная Украины выиграла историческую медаль на ЧМ по фристайлу. В начале февраля украинский фристайлист Дмитрий Котовский впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике.