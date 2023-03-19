Українські сестри-синхроністки запалили на Кубку світу (відео)

Спортсменки виграли дві медалі на змаганнях

У канадському Маркемі завершився перший етап Кубка світу з синхронного плавання, який приніс Україні одразу кілька медалей, зокрема національна команда виборола "золото" в акробатичній групі. Крім того, сестри-близнюки Владислава та Марина Алексіїви завоювали "срібло" у довільному дуеті.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України із синхронного плавання у Facebook. За дебютний виступ у сезоні дівчата набрали 291.6916 балів, поступившись лише італійкам (321.2667) та випередивши переможниць у технічному дуеті – представниць Ізраїлю (281,5043).

Зазначимо, що це перші змагання у сезоні та всі команди перебувають у процесі адаптації до нових правил. Проте, наша команда тримає високий рівень.

Нагадаємо, що збірна України виграла чотири нагороди в Канаді. У скарбничці національної команди — "золото" в технічному соло, яке завоювала Марта Фєдіна, два "срібла" сестер Алексіївих у технічному та довільному дуетах, а також золота медаль в акробатичній групі.

Раніше повідомлялося, що Фєдіна була визнана найкращою синхроністкою Європи за підсумками 2022 року.