Украинские сестры-синхронистки зажгли на Кубке мира (видео)

Спортсменки выиграли две медали на соревнованиях

В канадском Маркеме завершился первый этап Кубка мира по синхронному плаванию, который принес Украине сразу несколько медалей, в частности, национальная команда завоевала "золото" в акробатической группе. Кроме того, сестры-близнецы Владислава и Марина Алексеевы завоевали "серебро" в произвольном дуэте.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по синхронному плаванию Facebook. За дебютное выступление в сезоне девушки набрали 291.6916 балла, уступив лишь итальянкам (321.2667) и опередив победительниц в техническом дуэте — представительниц Израиля (281,5043).

Отметим, что это первые соревнования в сезоне и все команды находятся в процессе адаптации к новым правилам. Тем не менее наша команда держит высокий уровень.

Напомним, сборная Украины выиграла четыре награды в Канаде. В копилке национальной команды — "золото" в техническом соло, которое завоевала Марта Федина, два "серебра" сестер Алексеевых в техническом и произвольном дуэтах, а также золотая медаль в акробатической группе.

Ранее сообщалось, что Федина была признана лучшей синхронисткой Европы по итогам 2022 года.