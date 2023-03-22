Росіянам дозволили виступати під своїм прапором та гімном на Іграх у Венесуелі

До складу російської делегації планується включити 48 спортсменів

Російських спортсменів допустять на Ігри Боліваріанського альянсу під своїм прапором та гімном. У січні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запропонував повернути спортсменів із країн-агресорів до міжнародного спорту, але з деякими обмеженнями.

Про це повідомляє російське видання ТАСС із посиланням на пресслужбу Мінспорту рф. Змагання для народів Америки відбудуться у Венесуелі з 21 по 29 квітня. Загалом учасниками стануть 3,5 тисячі спортсменів із 11 країн.

Росіяни візьмуть участь у змаганнях з боксу, пляжного волейболу, карате, настільного тенісу, стрибків на батуті, важкої атлетики та художньої гімнастики.

До Боліваріанського альянсу входять: Болівія, Венесуела, Куба, Нікарагуа, Співдружність Домініки, Антигуа та Барбуда, Сент-Вінсент та Гренадини, Сент-Люсія, Гренада, Сент-Кітс та Невіс.

Раніше повідомлялося, що УЄФА запросив збірну рф з футболу на міжнародний турнір.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення про допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань. Україна оголосила про бойкот усіх турнірів, де братимуть участь представники країн-агресорів, а цивілізовані країни просто відмовляються проводити змагання.