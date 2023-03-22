Россиянам разрешили выступать под своим флагом и гимном на Играх в Венесуэле
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В состав российской делегации планируется включить 48 спортсменов
Российских спортсменов допустят на Игры Боливарианского альянса под своим флагом и гимном. В январе Международный олимпийский комитет (МОК) предложил вернуть спортсменов из стран-агрессоров в международный спорт, но с некоторыми ограничениями.
Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта рф. Соревнования для народов Америки пройдут в Венесуэле с 21 по 29 апреля. Всего участниками станут 3,5 тысячи спортсменов из 11 стран.
Россияне примут участие в соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, прыжкам на батуте, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.
В Боливарианский альянс входят: Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.
Ранее сообщалось, что УЕФА пригласил сборную россии по футболу на международный турнир.
Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям. Украина объявила о бойкоте всех турниров, где будут участвовать представители стран-агрессоров, а цивилизованные страны просто отказываются проводить состязания.