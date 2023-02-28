УЕФА пригласил сборную россии на международный турнир

Команда рф подтвердила свое участие

Российский футбольный союз (РФС) получил приглашение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять участие в международном турнире в Бангладеш. При этом санкции с рф главный европейский футбольный орган не снимал.

Российская команда примет участие в турнире развития для девушек возрастом до 17 лет, передает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС. В рф согласились отправить команду в Бангладеш.

"Российский футбольный союз действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет", — говорится в сообщении.

Добавим, турнир проводит Азиатская конфедерация футбола (АФК), но представители Европы тоже могут участвовать. Таким образом, на турнире в Дакке, который состоится с 20 по 28 марта, примут участие 5 сборных: россия, Бангладеш, Индия, Бутан и Непал.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Из-за санкций РФС пытался перейти в АФК, однако отложил это решение. При этом росСМИ сообщали, что УЕФА планирует постепенно возвращать рф в международный футбол, начиная с детских и женских команд.