УЕФА оценил оскорбления путина в 20 тысяч евро

Украинские болельщики вчистую перекричали россиян на футзальном чемпионате Европы

В пятницу, 17 февраля, стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за кричалки в адрес президента рф владимира путина на матче 1/2 финала футзального Евро Украина — россия (2:3).

УЕФА оштрафовал УАФ на 20 тысяч евро за поведение фанатов. Об этом сообщает Р-Спорт.

Как отмечается в решении контрольно-этической и дисциплинарной инстанции (CEDB) УЕФА, украинская сторона оштрафована за провокационные и оскорбительные кричалки в адрес россиян.

Напомним, 4 февраля 2022 года (за три недели до полномасштабного вторжения рф) сборные Украины и россии встретились в полуфинале Евро-2022 по футзалу. Болельщики на трибунах скандировали знаменитую песню про путина, а также другие песни, в которых оскорбляли представителей рф. Из-за этого в российской трансляции включали интершум (имитация звука с трибун). После этого в рф подали жалобу в УЕФА и оскорбили украинских болельщиков.

Добавим, сборная Украины завершила турнир на четвертом месте, а россияне проиграли в финале португальцам. По итогам соревнований сборную Украины по футзалу встретили в Киеве как героев.