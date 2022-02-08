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"Мы дрались за Украину": сборную по футзалу после Евро встретили в Киеве как героев (фоторепортаж)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная Украины по футзалу Новость обновлена 08 февраля 2022, 16:17
Сборная Украины по футзалу

Украинцы оказались в четверке лучших в Европе.

Сборная Украины по футзалу, которая была близка к медали на чемпионате Европы, вернулась на родину после успешного Евро-2022.

Игроки и тренеры приняли участие в пресс-конференции и поделились эмоциями после турнира. Организатором встречи, прошедшей в PM Hall, был первый легальный букмекер Parimatch Ukraine. Цитирует участников мероприятия корреспондент "Телеграфа".

"Считаю, что если мы находимся в топ-4 сборных Европы, то нам многое удалось. Мы высоко подняли планку, и теперь главное – держать ее в дальнейшем. Конечно, мы стремились попасть в финал, а после поражения в полуфинале хотели завоевать бронзу. Но я верю, что даже четвертое место станет неоценимым опытом нашей сборной, которая на этом Евро создала хорошую конкуренцию лучшим коллективам Европы. Надеюсь, что это достижение даст значительный толчок для развития футзала в Украине", — заявил главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко.

Александр Косенко
Александр Косенко

"Мы дрались за Украину и хотели, чтобы наши болельщики испытали тот азарт и те эмоции, которые были у нас, когда мы выходили на паркет и боролись за победу. Я горжусь тем, что нахожусь в этой сборной. Наша Украина – лучшее, что может быть. Слава Украине!" — заявил капитан национальной команды Петр Шотурма.

Петр Шотурма
Петр Шотурма

Также Петр вспомнил, как не забил пенальти в полуфинале с Россией при счете 2:3

"Как капитан взял на себя ответственность – удача была не на моей стороне. Подойдя к мячу почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже – я буду думать об этом пенальти, он мне и снился 2 дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками – теперь мне с этим жить", — отметил Шотурма.

Сборную Украины торжественно встретили в Киеве
Сборную Украины торжественно встретили в Киеве

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2022 по футзалу сборная Украины заняла 4-е место. В полуфинале "Желто-синие" проиграли России (2:3). Эта игра запомнилась невероятной поддержкой украинских болельщиков, которые на время игры фактически сделали арену в Амстердаме своей домашней. В РФ устроили истерику из-за кричалок украинских фанатов, а также подали жалобу в УЕФА. В матче за третье место испанцы разгромили нашу команду со счетом 4:1.

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#Футзал #Сборная Украины по футзалу
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