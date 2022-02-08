"Ми билися за Україну": збірну з футзалу після Євро зустріли у Києві як героїв (фоторепортаж)

Українці опинилися у четвірці найкращих у Європі.

Збірна України з футзалу, яка була близькою до медалі на чемпіонаті Європи, повернулася на батьківщину після успішного Євро-2022.

Гравці та тренери взяли участь у пресконференції та поділилися емоціями після турніру. Організатором зустрічі, яка пройшла в PM Hall, був перший легальний букмекер Parimatch Ukraine. Цитує учасників заходу кореспондент "Телеграфу".

"Вважаю, що якщо ми перебуваємо в топ-4 збірних Європи, то нам багато що вдалося. Ми високо підняли планку, і тепер головне — тримати її надалі. Звичайно, ми прагнули потрапити у фінал, а після поразки в півфіналі хотіли здобути бронзу. Але я вірю, що навіть четверте місце стане неоціненним досвідом для нашої збірної, яка на цьому Євро створила хорошу конкуренцію найкращим колективам Європи. Сподіваюся, що це досягнення дасть значний поштовх для розвитку футзалу в Україні", — заявив головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко.

Олександр Косенко

"Ми билися за Україну й хотіли, щоб наші вболівальники відчували той азарт і ті емоції, які були в нас, коли ми виходили на паркет та боролися за перемогу. Я пишаюся тим, що знаходжуся в цій збірній. Наша Україна – це найкраще, що може бути. Слава Україні!" — заявив капітан національної команди Петро Шотурма.

Петро Шотурма

Також Петро згадав, як не забив пенальті у півфіналі з Росією за рахунку 2:3.

"Як капітан взяв на себе відповідальність – фортуна була не на моїй стороні. Підійшовши до м’яча відчув, уявив, скільки вболівальників за моєю спиною, звичайно, я хотів забити. Ця можливість на все життя вже – я думатиму про цей пенальті, він вже мені й снився 2 дні, я спати не міг. Але так сталось, тому можу вибачитись перед вболівальниками – мені тепер з цим жити", — зазначив Шотурма.

Збірну України по футзалу урочисто зустріли у Києві

"Телеграф" нагадує, що на Євро-2022 з футзалу збірна України посіла 4-е місце. У півфіналі "Жовто-сині" програли Росії (2:3). Ця гра запам’яталася неймовірною підтримкою українських уболівальників, які на час гри фактично зробили арену в Амстердамі своєю домашньою. У РФ влаштували істерику через кричалки українських фанатів, а також подали скаргу до УЄФА. У матчі за третє місце іспанці розгромили нашу команду з рахунком 4:1.