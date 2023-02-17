УЄФА оцінив образи путіна у 20 тисяч євро

Українські вболівальники начисто перекричали росіян на футзальному чемпіонаті Європи

У п’ятницю, 17 лютого, стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення покарати Українську асоціацію футболу (УАФ) за кричалки на адресу президента рф володимира путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро Україна — росія (2:3).

УЄФА оштрафував УАФ на 20 тисяч євро за поведінку фанів. Про це повідомляє Р-Спорт.

Як зазначається у рішенні контрольно-етичної та дисциплінарної інстанції (CEDB) УЄФА, українська сторона оштрафована за провокаційні та образливі кричалки на адресу росіян.

Нагадаємо, 4 лютого 2022 року (за три тижні до повномасштабного вторгнення рф) збірні України та росії зустрілися у півфіналі Євро-2022 з футзалу. Вболівальники на трибунах скандували знамениту пісню про путіна, а також інші пісні, в яких ображали представників росії. Через це у російській трансляції включали інтершум (імітація звуку з трибун). Після цього в росії подали скаргу до УЄФА й образили українських уболівальників.

Додамо, збірна України завершила турнір на четвертому місці, а росіяни програли у фіналі португальцям. За підсумками змагань збірну України з футзалу зустріли у Києві як героїв.