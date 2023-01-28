В Украине потребовали от УЕФА полной изоляции россии

На данный момент россияне играют с европейскими клубами в контрольных поединках

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу товарищеских матчей россиян с европейскими клубами в зимнюю паузу.

В УЕФА хотят, чтобы международные футбольные организации запретили европейским командам играть с представителями рф даже в контрольных матчах. Об этом сообщает The Athletic.

"Хотя игры в Турции и имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта.

Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. россия и ее спутница Беларусь должны быть полностью изолированы", — заявил пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

Кроме того, Гливинский добавил, что украинские клубы решили не проводить спарринги с командами, которые встречались с россиянами, к примеру, с "Партизаном". Однако 28 января "Металлист" встретился с "Локомотивом" София, сыгравшим с "Шинником", а 27 января "Металлист 1925" провел контрольный матч с ФК "Раднички", которые недавно сыграли с "Крильями Советов".

Напомним, недавно московский "Спартак" пожаловался, что их товарищеский матч на зимних сборах с болгарским "Левски" не состоялся из-за протестов болгарских фанатов. В итоге болгарский клуб также отказался играть с "Уралом".