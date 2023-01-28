В Україні зажадали від УЄФА повної ізоляції росії

Наразі росіяни грають із європейськими клубами у контрольних поєдинках.

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з приводу товариських матчів росіян з європейськими клубами в зимову паузу.

В УЄФА хочуть, щоб міжнародні футбольні організації заборонили європейським командам грати з представниками росії навіть у контрольних матчах. Про це повідомляє The Athletic.

"Хоча ігри в Туреччині й мають неофіційний статус, ми вважаємо це порушенням ізоляції російського спорту.

Будь-які представники країни не мають права брати участь у міжнародних заходах, у тому числі спортивних. росія та її супутниця Білорусь мають бути повністю ізольовані", — заявив пресаташе збірної України Олександр Гливинський.

Крім того, Гливинський додав, що українські клуби вирішили не проводити спаринги з командами, які зустрічалися з росіянами, наприклад, із "Партизаном". Проте 28 січня "Металіст" зустрівся з "Локомотивом" Софія, який грав із "Шинником", а 27 січня "Металіст 1925" провів контрольний матч з ФК "Раднички", які нещодавно зіграли з "Крильями Совєтов".

Нагадаємо, нещодавно московський "Спартак" поскаржився, що їхній товариський матч на зимових зборах із болгарським "Левськи" не відбувся через протести болгарських фанатів. У результаті болгарський клуб також відмовився грати з "Уралом".