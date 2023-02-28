УЄФА запросив збірну росії на міжнародний турнір

Команда росії підтвердила свою участь

Російський футбольний союз (РФС) отримав запрошення від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) взяти участь у міжнародному турнірі в Бангладеш. При цьому санкції з росії головний європейський футбольний орган не знімав.

Російська команда візьме участь у турнірі розвитку для дівчат віком до 17 років, повідомляє ТАСС з посиланням на службу комунікацій РФС. У рф погодилися відправити команду в Бангладеш.

"Російський футбольний союз дійсно отримав запрошення від УЄФА взяти участь у турнірі розвитку в Бангладеш, у якому беруть участь жіночі збірні до 17 років", — йдеться у повідомленні.

Додамо, турнір проводить Азійська конфедерація футболу (АФК), але представники Європи також можуть брати участь. Таким чином, на турнірі в Дацці, який відбудеться з 20 по 28 березня, візьмуть участь 5 збірних: росія, Бангладеш, Індія, Бутан та Непал.

28 лютого 2022 року УЄФА та Міжнародна федерація футболу (ФІФА) усунули російські клуби та збірні від участі у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Через санкції РФС намагався перейти до АФК, проте відклав це рішення. При цьому росЗМІ повідомляли, що УЄФА планує поступово повертати росію в міжнародний футбол, починаючи з дитячих та жіночих команд.