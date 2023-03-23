Глава мирового спорта заговорил мантрами кремля

Томас Бах не поддерживает позицию Владимира Зеленского касательно российских атлетов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спорт не должен касаться политики, а потому российские спортсмены не несут коллективную ответственность за действия президента рф владимира путина. При этом многие российские атлеты открыто поддерживают войну в Украине, а некоторые даже с оружием в руках пришли на территорию нашего государства.

Соответствующее заявление Баха доступно на insidethegames. По мнению главы МОК, спорт не должен политизироваться. Таким образом он фактически повторил известный кремлевский нарратив, что "спорт — вне политики". Кроме того, функционер заявил, что не поддерживает позицию президента Украины Владимира Зеленского о полной изоляции россии в международном спорте.

"Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики. В таком случае спорт не сможет передать свои объединяющие силы. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными.

Мы хорошо знаем, что миром правит политика, и что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в нашем образе мыслей. Но мы не должны совершать ошибку, выдвигая себя в судьи политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами", — заявил Бах.

Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики были допущены к международным соревнованиям. Финляндия и Германия в ответ на это просто отменили турниры на своей территории, чтобы не допустить россиян на соревнования. Украина объявила о бойкоте всех соревнований, где будут присутствовать представители стран-агрессоров.