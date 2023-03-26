Укр

Юная украинка выиграла медаль на Кубке Европы по фристайлу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Анастасия Гасюк Новость обновлена 26 марта 2023, 15:09
Анастасия Гасюк. Фото facebook.com/olympicua

Украинка выиграла третью медаль на международном уровне

Украинская фристайлистка Анастасия Гасюк завоевала "бронзу" на Кубке Европы по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне. Накануне украинский фристайлист Дмитрий Котовский занял второе место в общем зачете Кубка мира в лыжной акробатике.

Об успехе Анастасии сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Гасюк набрала 174,00 балла, уступив лишь китаянкам Мэйтинг Чен и Сюанчи Лю.

Кубок Европы. Фристайл. Женщины

  • 1. Сюанчи Лю (Китай) – 290.00
  • 2. Мэйтинг Чен (Китай) – 232.00
  • 3. Анастасия Гасюк (Украина) – 174.00
  • 4. Ангелина Брыкина (Украина) – 145.00
  • 5. Диана Яблонская (Украина) – 130.50
  • 6. Оксана Яцюк (Украина) – 116.00
  • 12. Нелли Попович (Украина) – 63.80

Отметим, что для 18-летней Гасюк это третья медаль в карьере на уровне Кубка Европы. Первые две, так же бронзовые, она завоевала на домашних этапах в Красии.

Напомним, Котовский завоевал два "золота", "серебро" и "бронзу" на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что лучшим спортсменом 2022 года в Украине стал фристайлист Александр Абраменко.

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#Лыжная акробатика