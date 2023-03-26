Юная украинка выиграла медаль на Кубке Европы по фристайлу

Украинка выиграла третью медаль на международном уровне

Украинская фристайлистка Анастасия Гасюк завоевала "бронзу" на Кубке Европы по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне. Накануне украинский фристайлист Дмитрий Котовский занял второе место в общем зачете Кубка мира в лыжной акробатике.

Об успехе Анастасии сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Гасюк набрала 174,00 балла, уступив лишь китаянкам Мэйтинг Чен и Сюанчи Лю.

Кубок Европы. Фристайл. Женщины

1. Сюанчи Лю (Китай) – 290.00

2. Мэйтинг Чен (Китай) – 232.00

3. Анастасия Гасюк (Украина) – 174.00

4. Ангелина Брыкина (Украина) – 145.00

5. Диана Яблонская (Украина) – 130.50

6. Оксана Яцюк (Украина) – 116.00

12. Нелли Попович (Украина) – 63.80

Отметим, что для 18-летней Гасюк это третья медаль в карьере на уровне Кубка Европы. Первые две, так же бронзовые, она завоевала на домашних этапах в Красии.

Напомним, Котовский завоевал два "золота", "серебро" и "бронзу" на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что лучшим спортсменом 2022 года в Украине стал фристайлист Александр Абраменко.