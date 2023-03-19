Большой успех! Украинский рекордсмен стал вторым в общем зачете Кубка мира
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Украинец не сумел попасть в финал на заключительных соревнованиях сезона
В воскресенье, 19 марта, в Казахстане прошел последний этап Кубка мира по лыжной акробатике, в рамках которого украинцы не сумели занять высокие места. Тем не менее Дмитрий Котовский, который триумфовал на этапе в Швейцарии, поднялся на вторую ступень пьедестала в общем зачете КМ по итогам сезона 2022/23.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Украинец в этом сезоне стал вторым спортсменом в истории, которому удалось выполнить на соревнованиях самый сложный прыжок в лыжной акробатике под названием "ураган". А сумма баллов, принесшая ему первую в карьере победу на КМ — 138,32, стала рекордной не только для него, а для всего фристайла Украины.
"Наши поздравления Дмитрию и всему тренерскому штабу сборной Украины, в частности, Энверу Аблаеву и Максиму Нескоромному! Гордимся вашими достижениями и благодарим, что в такое сложное для страны время вы гордо несете сине-желтый флаг и приумножаете спортивную славу Украины!" — говорится в сообщении НОК.
Кубок мира по лыжной акробатике. Общий зачет. Мужчины.
1. Ноэ Рот (Швейцария) – 429,00
2. Дмитрий Котовский (Украина) – 371,00
3. Пирмин Вернер (Швейцария) – 302,00
…
8. Максим Кузнецов (Украина) – 169,00
9. Владимир Кушнир (Украина) – 158,00
21. Александр Окипнюк (Украина) – 56,00
33. Захар Максимчук (Украина) – 27,00
34. Александр Абраменко (Украина) – 26,00
39. Ян Гаврюк (Украина) – 9,00
Напомним, в этом сезоне Котовский завоевал два "золота", "серебро" и "бронзу" на этапах Кубка мира. Ранее сообщалось, что лучшим спортсменом 2022 года в Украине стал фристайлист Александр Абраменко.