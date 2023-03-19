Великий успіх! Український рекордсмен став другим у загальному заліку Кубка світу

Українець не зумів потрапити у фінал на завершальних змаганнях сезону

У неділю, 19 березня, у Казахстані пройшов останній етап Кубка світу з лижної акробатики, в рамках якого українці не зуміли посісти високі місця. Проте Дмитро Котовський, який тріумфував на етапі у Швейцарії, піднявся на другий щабель п’єдесталу у загальному заліку КМ за підсумками сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Українець в цьому сезоні став другим спортсменом в історії, якому вдалося виконати на змаганнях найскладніший стрибок у лижній акробатиці під назвою "ураган". А сума балів, яка принесла йому першу в кар’єрі перемогу на КС — 138,32, стала рекордною не лише для нього, а й для всього фристайлу України.

"Наші вітання Дмитру та всьому тренерському штабу збірної України, зокрема Енверу Аблаєву та Максиму Нескоромному! Пишаємося вашими досягненнями і дякуємо, що у такий складний для країни час ви гордо несете синьо-жовтий прапор і примножуєте спортивну славу України!" — йдеться у повідомленні НОК.

Кубок світу з лижної акробатики. Загальний залік. Чоловіки.

1. Ное Рот (Швейцарія) – 429,00

2. Дмитро Котовський (Україна) – 371,00

3. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 302,00

…

8. Максим Кузнєцов (Україна) – 169,00

9. Володимир Кушнір (Україна) – 158,00

21. Олександр Окіпнюк (Україна) – 56,00

33. Захар Максимчук (Україна) – 27,00

34. Олександр Абраменко (Україна) – 26,00

39. Ян Гаврюк (Україна) – 9,00

Нагадаємо, цього сезону Котовський завоював два "золота", "срібло" та "бронзу" на етапах Кубка світу. Раніше повідомлялося, що найкращим спортсменом 2022 року в Україні став фристайліст Олександр Абраменко.