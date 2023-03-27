15-летняя украинка завоевала "золото" на Кубке Европы

Юная спортсменка впервые поднялась на пьедестал почета

Украинская фристайлистка Нелли Попович завоевала золотую медаль во второй день соревнований на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне. Накануне в Австрии украинка выиграла "бронзу".

Об успехе Нелли сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Отметим, что для Нелли эта медаль стала первой в карьере на уровне Кубка Европы

15-летняя спортсменка из Закарпатья опередила двух представительниц Китая, а также бронзовую призершу первого дня соревнований, коллегу по сборной Анастасию Гасюк.

Кубок Европы. Фристайл. Женщины

1. Нелли Попович — 260.00

2. Сюанчи Лю — 208.00

3. Мэйтинг Чен — 156.00

4. Анастасия Гасюк — 130.00

7. Диана Яблонская — 93.60

8. Оксана Яцюк — 83.20

В мужском зачете лучший результат продемонстрировал Максим Кузнецов — он занял восьмое место.

Напомним, украинец Дмитрий Котовский завоевал два "золота", "серебро" и "бронзу" на этапах Кубка мира, заняв по итогам сезона второе место.

Ранее сообщалось, что лучшим спортсменом 2022 года в Украине стал фристайлист Александр Абраменко.