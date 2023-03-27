15-летняя украинка завоевала "золото" на Кубке Европы
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Юная спортсменка впервые поднялась на пьедестал почета
Украинская фристайлистка Нелли Попович завоевала золотую медаль во второй день соревнований на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне. Накануне в Австрии украинка выиграла "бронзу".
Об успехе Нелли сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Отметим, что для Нелли эта медаль стала первой в карьере на уровне Кубка Европы
15-летняя спортсменка из Закарпатья опередила двух представительниц Китая, а также бронзовую призершу первого дня соревнований, коллегу по сборной Анастасию Гасюк.
Кубок Европы. Фристайл. Женщины
- 1. Нелли Попович — 260.00
- 2. Сюанчи Лю — 208.00
- 3. Мэйтинг Чен — 156.00
- 4. Анастасия Гасюк — 130.00
- 7. Диана Яблонская — 93.60
- 8. Оксана Яцюк — 83.20
В мужском зачете лучший результат продемонстрировал Максим Кузнецов — он занял восьмое место.
Напомним, украинец Дмитрий Котовский завоевал два "золота", "серебро" и "бронзу" на этапах Кубка мира, заняв по итогам сезона второе место.
Ранее сообщалось, что лучшим спортсменом 2022 года в Украине стал фристайлист Александр Абраменко.