Лучшая украинская спортсменка выступила против министра

Легкоатлетка считает бойкот слабой позицией

Лучшая спортсменка Украины по итогам 2022 года Ярослава Магучих выступила против позиции главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Функционер рекомендовал, чтобы украинские спортсмены бойкотировали международные турниры с участием россиян и белорусов.

Соответствующий комментарий Магучих доступен на suspilne.media. Ярослава назвала потенциальный бойкот Олимпиады провалом.

"На самом деле я думаю, что это очень слабая позиция – бойкотировать Олимпиаду. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Но не выступать на Олимпиаде.

Это самое большое соревнование, которое смотрят все, кто раньше не смотрел. Если там не будет украинских спортсменов, это будет провал, честно.

Очень надеюсь, что мы сможем довести свое мнение МОК и всем остальным. То, что происходит сейчас у нас в стране, не укладывается в голове.

Многие российские спортсмены поддерживают этот режим, многие боятся. Но я не знаю, как это будет выглядеть — чтобы они подписали какую-то бумажку, что они не поддерживают [войну]", — заявила Магучих.

Решение о рекомендации бойкотировать турниры с участием представителей стран-агрессоров было озвучено после совещания всех украинских федераций олимпийских видов спорта, которое состоялось 9 марта.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в январе заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами некоторых правил, которые пока не озвучены. В НОК пригрозили бойкотом Олимпиады, если туда допустят представителей стран-агрессоров. Примечательно, что поводом для смягчения санкций касательно российских атлетов стали теннисные матчи представителей рф с украинцами.

Добавим, одна олимпийская федерация уже вернула россиян на международную арену. Это сделала Международная федерация фехтования. Примечательно, Гутцайт является олимпийским чемпионом по фехтованию (командная сабля) и бывшим руководителем Федерация фехтования Украины.