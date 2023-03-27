В Китае заступились за россию: у украинских спортсменок силой отобрали баннер (видео)

Украинские фехтовальщицы выступают против возвращения россиян в международный спорт

На Кубке мира в китайском Нанкине женской сборной Украины по фехтованию на шпагах запретили проводить любые акции, в которых освещаются преступления рф в нашей стране. Накануне Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины в Facebook. Федерация показала видео, на котором организаторы этапа КМ в Нанкине отбирают баннер у украинской шпажистки Влады Харьковой. На баннере было указано число украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Вы говорите, что политике не место в спорте? Теперь позвольте спросить вас: как можно заниматься спортом, когда около 343 спортивных объектов уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не будут соревноваться? россия нарушает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений, пытаясь заставить нас молчать, но чем это отличается от российской политической стратегии?" — заявила участница соревнований, член сборной Украины по фехтованию на шпагах Дарья Варфоломеева.

Напомним, после решения FIE о возвращении представителей стран-агрессоров в мировой спорт Украина объявила о бойкоте всех соревнований с их участием. А цивилизованные страны попросту начали отказываться от проведения турниров.