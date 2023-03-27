У Китаї заступилися за росію: в українських спортсменок силою відібрали банер (відео)

Українські фехтувальники виступають проти повернення росіян у міжнародний спорт

На Кубку світу в китайському Нанкіні жіночій збірній України з фехтування на шпагах заборонили проводити будь-які акції, в яких висвітлюються злочини росії в нашій країні. Напередодні Міжнародна федерація фехтування (FIE) схвалила повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України у Facebook. Федерація показала відео, на якому організатори етапу КС у Нанкіні відбирають банер в української шпажистки Влади Харькової. На банері було вказано кількість українських спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Ви кажете, що політиці не місце у спорті? Тепер дозвольте запитати вас: як можна займатися спортом, коли близько 343 спортивних об’єктів знищено, а понад 250 спортсменів більше ніколи не змагатимуться? росія порушує всі олімпійські цінності. FIE намагається приховати правду за допомогою погроз та обмежень, намагаючись змусити нас мовчати, але чим це відрізняється від російської політичної стратегії?" — заявила учасниця змагань, член збірної України з фехтування на шпагах Дар’я Варфоломєєва.

Нагадаємо, після рішення FIE про повернення представників країн-агресорів у світовий спорт Україна оголосила про бойкот усіх змагань за їх участю. А цивілізовані країни просто почали відмовлятися від проведення турнірів.