В ООН вступились за российских спортсменов, которые воюют против Украины

В Организации объяснили свою позицию насчет атлетов-оккупантов из рф

Российским спортсменам следует разрешить соревноваться как нейтральным спортсменам без национальной атрибутики на международной арене. Это касается и российских атлетов-захватчиков, которые воюют на стороне рф против Украины. В январе Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть представителей стран-агрессоров на международную арену.

С таким мнением выступила в Twitter специальный докладчик ООН и эксперт в области культурных прав и современных форм расовой дискриминации и ксенофобии Александра Ксантаки в ходе переписки с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. При этом Александра отметила, что нельзя допускать к участию в международных соревнованиях россиян, против которых выдвинуты серьезные и обоснованные обвинения в совершении преступлений против человечности, военных преступлений, геноцида и/или пропаганды.

"На прошлой неделе я встретилась со 188 спортсменами со всего мира. Все выступающие признали, что исключение российских спортсменов со спорта поднимает важные вопросы. Все выступавшие ассоциации Глобального Юга сказали, что российским спортсменам следует разрешить соревноваться как нейтральным спортсменам без национальных цветов, без гимна, без флага, без национальных признаков.

В дополнительном положении говорится, что "будет исключен любой спортсмен, против которого выдвинуты серьезные и обоснованные обвинения в совершении преступлений против человечности, военных преступлений, геноцида и/или пропаганды". И это будет реализовано. Для всех в том числе русских спортсменов. Принято?" – написала Ксантаки.

Александра Ксантаки написала о критериях допуска российских атлетов

В комментариях под постом развернулась дискуссия между Ксантаки и Гераскевичем.

Владислав Гераскевич: "А если они охотно и радостно идут воевать, то стоит ли их отстранять?"

Александра Ксантаки: "Нет. Их следует отстранить, если они совершили преступления против человечности, военные преступления, геноцид или пропаганду войны".

Владислав Гераскевич: "Если они находятся в армии захватчиков, находятся на передовой и участвуют в боевых действиях, стоит ли им все равно разрешать соревноваться? Следовательно, они не должны нести ответственность за эту войну, да?"

Александра Ксантаки: "Нет. Мужчины по всему миру мобилизуются для участия в войнах. Мы не можем привлечь к ответственности всех людей, участвующих в незаконных войнах их государств, выполняющих приказы. Мы должны привлекать к ответственности тех, кто совершает преступления".

Переписка Гераскевича с Ксантаки

После рекомендации МОК Украина пригрозила бойкотом Олимпийских игр в Париже. Однако первая олимпийская федерация уже приняла решение о возврате представителей стран-агрессоров в международный спорт.