В ООН заступилися за російських спортсменів, які воюють проти України

В Організації пояснили свою позицію щодо атлетів-окупантів із рф

Російським спортсменам слід дозволити змагатися як нейтральним спортсменам без національної атрибутики на міжнародній арені. Це стосується і російських атлетів-загарбників, які воюють на боці росії проти України. У січні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував повернути представників країн-агресорів на міжнародну арену.

З такою думкою виступила в Twitter спеціальний доповідач ООН та експерт у галузі культурних прав та сучасних форм расової дискримінації та ксенофобії Олександра Ксантакі під час переписки з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. При цьому Олександра зазначила, що не можна допускати до участі у міжнародних змаганнях росіян, проти яких висунуто серйозні та обґрунтовані звинувачення у скоєнні злочинів проти людяності, воєнних злочинів, геноциду та/або пропаганди.

"Минулого тижня я зустрілася зі 188 спортсменами з усього світу. Усі виступаючі визнали, що виключення російських спортсменів зі спорту піднімає важливі питання. Усі асоціації Глобального Півдня, які виступали, сказали, що російським спортсменам слід дозволити змагатись як нейтральним спортсменам без національних кольорів, без гімну, без прапора, без національних ознак.

У додатковому положенні йдеться про те, що "буде виключено будь-якого спортсмена, проти якого висунуто серйозні та обґрунтовані звинувачення у вчиненні злочинів проти людяності, воєнних злочинів, геноциду та/або пропаганди". І це буде реалізовано. Для всіх в тому числі російських спортсменів. Прийнято?" — написала Ксантакі.

Олександра Ксантакі написала про критерії допуску російських атлетів

У коментарях під постом розгорнулася дискусія між Ксантакі та Гераскевичем.

Владислав Гераскевич: "А якщо вони охоче і радісно йдуть воювати, то чи варто їх усувати?"

Олександра Ксантакі: "Ні. Їх слід усунути, якщо вони скоїли злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид чи пропаганду війни".

Владислав Гераскевич: "Якщо вони перебувають в армії загарбників, перебувають на передовій і беруть участь у бойових діях, чи варто їм все одно дозволяти змагатися? Отже, вони не повинні відповідати за цю війну, так?"

Олександра Ксантакі: "Ні. Чоловіки по всьому світу мобілізуються для участі у війнах. Ми не можемо притягнути до відповідальності всіх людей, які беруть участь у незаконних війнах їхніх держав, які виконують накази. Ми повинні притягувати до відповідальності тих, хто чинить злочини".

Переписка Гераскевича з Ксантакі

Після рекомендації МОК Україна пригрозила бойкотом Олімпійських ігор у Парижі. Однак перша олімпійська федерація вже ухвалила рішення про повернення представників країн-агресорів у міжнародний спорт.