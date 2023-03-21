"Ніхто не нападав на Україну": триразова олімпійська чемпіонка вразила цинізмом

Колишня російська лижниця черпає інформацію з російського ТБ та інтернету

Глава Федерації лижних гонок рф (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка в лижному спорті Олена Вяльбе, яка повністю підтримує президента рф володимира путіна, цинічно заявила, що росія не нападала на Україну і зараз ніхто не воює.

Відповідна заява спортивного функціонера доступна на Р-спорт. Вяльбе запитали, як вона ставиться до того, що російських лижників допустять до міжнародних змагань тільки, якщо вони засудять так звану "спецоперацію" і політику путіна. На це Олена відповіла, що вони не погоджуються на такі умови, видавши безглузду репліку про те, що жодної війни зараз немає.

"Вважаю, ми повинні згуртуватися навколо президента і взагалі навколо всієї ситуації. Якби я не бачила і не розуміла...

По-перше, ми не воюємо з Україною і на неї ніхто не нападав. Інше питання, що нас не хочуть чути впродовж останніх 20 років. Давайте будемо чесні: про це ще наприкінці 2010-х років уперше говорив володимир володимирович, що хлопці, ми не готові так жити, як ви хочете з нами жити. Або ми реально партнери і дружимо, або документально поставимо всі крапки над i. І цього б усього не було”, — заявила Вяльбе.

У мережі лише посміялися з колись прославленої лижниці, зазначивши, що з такою позицією їй місце в Гаазі разом з путіним.

Раніше повідомлялося, що триразовий олімпійський чемпіон Олександр Большунов зганьбився на фініші гонки в росії. Нагадаємо, спортсмен назвав чемпіонат світу з лижних перегонів-2023 "брудним" через відсутність росіян на турнірі.