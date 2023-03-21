"Никто не нападал на Украину": трехкратная олимпийская чемпионка поразила цинизмом

Бывшая российская лыжница черпает информацию из российского ТВ и интернета

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе, которая полностью поддерживает президента рф владимира путина, цинично заявила, что россия не нападала на Украину и сейчас никто не воюет.

Соответствующее заявление спортивного функционера доступно на Р-спорт. Вяльбе спросили, как она относится к тому, что российских лыжников допустят к международным соревнованиям только, если они осудят так называемую "спецоперацию" и политику путина. На это Елена ответила, что они не согласны на такие условия, выдав нелепую реплику от том, что никакой войны сейчас нет.

"Считаю, мы должны сплотиться вокруг президента и вообще вокруг всей ситуации. Если бы я не видела и не понимала…

Во-первых, мы не воюем с Украиной, и на нее никто не нападал. Другой вопрос, что нас не хотят слышать на протяжении последних 20 лет. Давайте будем честны: об этом еще в конце 2010-х годов впервые говорил владимир владимирович, что ребят, мы не готовы так жить, как вы хотите с нами жить. Либо мы реально партнеры и дружим, либо документально как-то поставим все точки над i. И этого бы всего не было", — заявила Вяльбе.

В сети лишь посмеялись над когда-то прославленной лыжницей, отметив что с такой позицией ей место в Гааге вместе с путиным.

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов опозорился на финише гонки в рф. Напомним, спортсмен назвал чемпионат мира по лыжным гонкам-2023 "грязным" из-за отсутствия россиян на турнире.