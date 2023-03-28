Титулованная спортсменка теперь разговаривает кремлевскими нарративами

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе, которая отрицает полномасштабную войну между рф и Украиной, предрекла падения "коллективного Запада" из-за политики "отмены россии". В сети лишь посмеялись над россиянкой.

Соответствующий комментарий Вяльбе доступен на Р-Спорт. Бывшая лыжница почему-то считает, что население цивилизованных стран, в отличие от их политиков, поддерживает рф. Кроме того, она уверенна, что коллективный Запад рассыпется из-за незнания их лидеров истории и географии.

"Смешно от этого "коллективного Запада". Против выступают политики, а простые люди не против россии. Видимо, они больше знают историю. Руководители "коллективного Запада" ничего не смыслят в ней, поэтому их страны будущего не имеют, это 100%. Как будто с чистого листа начинают, что опасно. Мне кажется, они и географию не знают. Потому что количество людей против и за нас — совсем не смешно!

В целом же, будь то США, Германия, Франция или любая другая страна — люди простые к россии относятся хорошо", — заявила Вяльбе.

В сети лишь посмеялись надо словами главы ФЛГР. Один из пользователей отметил, что Вяльбе пора идти на шоу к российским пропагандистам.

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов опозорился на финише гонки. Напомним, спортсмен назвал чемпионат мира по лыжным гонкам-2023 "грязным" потому, что его не допустили к соревнованиям.