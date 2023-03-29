Глава українського спорту назвав рішення МОК щодо допуску росіян "жорстким"

Українська сторона наполягала на повному усуненні росіян від міжнародного спорту

Голова Національного олімпійського комітету (НОК) України, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував нові рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян до міжнародних змагань. Напередодні МОК опублікував низку вимог до російських атлетів.

Коментар Гутцайта наводить Tribuna.ua. Зокрема, міністр назвав критерії відбору росіян на міжнародні змагання "реально жорсткими". Він зазначив, що рішення МОК не сподобалося ні українській стороні, ні російській.

"Президент Бах чітко наголосив: якщо вони (росіяни)пройдуть кваліфікацію Олімпійських ігор — це ще не вирішальне рішення, щоб поїхати на Олімпіаду. Окреме рішення будуть приймати по Олімпійських іграх.

Тому нам надалі треба працювати по цих критеріях. Далі писати, звертатися до федерацій, до Баха, де ми будемо знати правду. Бо ми вже бачили, що Поздняков (глава Олімпійського комітету росії) сказав, що це дуже ганебне рішення щодо росіян, що команди взагалі не допускають, військовослужбовців. Тобто в них уже в пабліках йде, що це ганебне рішення, вони теж будуть звертатися.

Але ми бачимо, що вони незадоволені. Ми незадоволені, що їх допустили, вони не задоволені — бо реально жорсткі критерії відбору росіян на змагання. Тому це не закінчено, нам потрібно рухатися та робити свою справу", – сказав Гутцайт.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам змагатись на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Україна у зв’язку з цією ситуацією оголосила бойкот, а цивілізовані країни почали скасовувати турніри.