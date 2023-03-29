Глава украинского спорта назвал решение МОК по допуску россиян "жестким"

Украинская сторона настаивала на полном отстранении россиян от международного спорта

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) касательно допуска россиян к международным соревнованиям. Накануне МОК опубликовал ряд требований к российским атлетам.

Комментарий Гутцайта приводит Tribuna.ua. В частности, министр назвал критерии отбора россиян на международные соревнования "реально жесткими". Он отметил, что решение МОК не понравилось ни украинской стороне, ни российской.

"Президент Бах четко подчеркнул: если они (россияне) пройдут квалификацию Олимпийских игр – это еще не решающее решение, чтобы уехать на Олимпиаду. Отдельное решение будут принимать по Олимпийским играм.

Поэтому нам в дальнейшем нужно работать по этим критериям. Далее писать, обращаться к федерациям, к Баху, где мы будем знать правду. Потому что мы уже видели, что Поздняков (глава Олимпийского комитета россии) сказал, что это очень позорное решение по отношению к россиянам, что команды вообще не допускают, военнослужащих. То есть у них уже в пабликах идет, что это позорное решение, они тоже будут обращаться.

Но мы видим, что они недовольны. Мы недовольны, что их допустили, они не удовлетворены – реально жесткие критерии отбора россиян на соревнования. Поэтому это не окончено, нам нужно двигаться и делать свое дело", – сказал Гутцайт.

Напомним, Международная федерация фехтования разрешила россиянам соревноваться на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Украина в связи с этой ситуацией объявила бойкот, а цивилизованные страны начали отменять турниры.