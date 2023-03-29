"Хотят Пескову усы подпалить": Навку высмеяли за слова о кровожадном Западе

Бывшая украинская фигуристка отреагировала на нашумевшее решение МОК

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, жена пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова Татьяна Навка высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) касательно допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.

Соответствующий комментарий Навки доступен на ТАСС. Бывшая спортсменка считает, что западные политики ломают судьбы спортсменам, а сам Запад стремится уничтожить рф.

"С одной стороны, я очень рада за тех спортсменов, которые могут получить возможность принять участие в Олимпийских играх. Если это произойдет, будем болеть за всех наших на Олимпиаде и всем им пожелаем победы.

С другой стороны, вся эта история, когда политики и чиновники вмешиваются в такую искреннюю, честную и эмоциональную сферу, как спорт, ломая судьбы спортсменов, которые вкладывают в спорт свои жизнь и здоровье, просто неправильно.

Уверена, жизнь все расставит на свои места. Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли. Но мы все равно будем болеть за наших спортсменов и верить, что справедливость восторжествует", – сказала Навка.

В сети лишь высмеяли слова Навки, а один из пользователей пошутил, что коварный Запад хочет подпалить усы Пескову.

Напомним, известный российский фигурист, партнер Навки Роман Костомаров попал в реанимацию. У него диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом, сепсис и интоксикацию организма.