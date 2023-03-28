Российский снайпер убил пятикратного чемпиона Украины, защищавшего родину

Спортсмен погиб от пули вражеского снайпера

В понедельник, 27 марта, в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) простились с многократным чемпионом Украины по туризму Виктором Боржиевским, который пошел на фронт добровольцем после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

36-летний Виктор погиб 17 марта от пуль российскогого снайпера в Луганской области. Об этом сообщает ТРК "Кам’янець-Подільський".

Виктор – воспитанник Каменец-Подольской станции юных туристов, активно занимался спортивным туризмом, успешно выступал в составе команды Каменец-Подольского на соревнованиях областного и всеукраинского уровней. Он был пятикратным чемпионом Украины в этой дисциплине. Был судьей II категории, входил в состав главной судейской коллегии областных чемпионатов для учащейся и студенческой молодежи.

С первых дней широкомасштабного вторжение рф Боржиевский пошел на фронт, прошел горячие точки, несколько раз был ранен, но снова возвращался к своим побратимам. Виктор был наводчиком мотопехотной роты и в последние месяцы успешно противостоял оккупантам. 17 марта на Луганщине Боржиевский был ранен вражеским снайпером. Побратимы погибли, пытаясь вытянуть воина, а вторая пуля российского оккупанта стала для Виктора фатальной…

Напомним, что в боях под Бахмутом россияне убили мастера спорта Украины по фри-файту Андрея Храпанова. Кроме того, защищая город-крепость, погиб известный украинский легкоатлет Владимир Андрощук.